Son dakika gündem: Bakan Kurum: Yarın 8 bininci konutu teslim edeceğiz

Son dakika gündem haberine göre ELAZIĞ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanan ve yapımı tamamlanan konutları incelemek üzere kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ ve Malatya'da 26 bin...

ELAZIĞ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanan ve yapımı tamamlanan konutları incelemek üzere kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ ve Malatya'da 26 bin konutluk, Türkiye tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık ve 6 ay gibi kısa bir zamanda 2 bin 500 konutun teslimini yapıp vatandaşlarımızın oturmasını temin ettik. İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 8 bininci konutu teslim edeceğiz" dedi.

24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde Elazığ ve Malatya'da TOKİ aracılığıyla yaklaşık 26 bin konutun inşasına başlandı. Depremin 1'inci yıl dönümünde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'a geldi. Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ milletvekilleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, yapımı tamamlanan ve devam eden deprem konutlarını inceledi.

Bizmişen Mahallesi'nde yapılan konutları inceleyen Bakan Kurum, geçen yıl depremin hemen ardından bakanlarla Elazığ'a gelip, gerekli çalışmaları başlattıklarını belirterek, "4 bin 700'ü arama- kurtarma olmak üzere toplam 7 bin 200 arkadaşımızla gerek enkaz kaldırma gerekse hasar tespit çalışmalarını eşzamanlı yürüttük. Vatandaşlarımızı sağlam konutlarda oturtmak amacıyla konutların inşa sürecini başlattık. Elazığ ve Malatya'da 26 bin konutluk, Türkiye tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık ve 6 ay gibi kısa bir zamanda Sürsürü, Bizmişen, Yazıkonak, Akçakiraz, Aksaray, Karşıyaka, Abdullahpaşa ve Gümüşkavak mahallelerimizde tam 2 bin 500 konutun teslimini yapıp vatandaşlarımızın oturmasını temin ettik. İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 8 bininci konutu teslim edeceğiz ve diğer konutlarımızı da etaplar halinde teslim etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. 'DÖNÜŞÜM SÜRECİ TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK'Sürecin önemli bir proje olarak hafızalara kazınacağını belirten Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elazığ depreme daha dayanıklı, güvenli ve sağlam konutlarıyla ki vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmede en son yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremi hissetmemişler. Bu bize gurur veriyor, mutlu ediyor. Çünkü 12 ay önce nasıl Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin hüznünü yaşadıysak, şimdi de mutluluklarına şahit olacağız. 5.3 şiddetindeki depremden sonra ekiplerimiz çalışmalarını yaptılar. Orta hasardan ağır hasara dönen 3 bin 800 bağımsız bölümü içeren konutlarımız var. İlk önce Sivrice depremindeki afetzedeleri, akabinde de evleri ağır hasar alan vatandaşlarımızı konutlarına yerleştireceğiz."Şantiyeleri gezen Bakan Kurum, vatandaşların sorunlarını dinlerken geçen yıl görüştüğü ve kendisine mühendis olmak istediğini belirten depremzede Emre Kaya (14) ile bir araya geldi. Yaptığı evin maketini hediye eden Kaya, Bakan Kurum'dan tam not aldı.

Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için İmam-ı Azam Cami'sinde İl Müftülüğü tarafından mevlit programı düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ