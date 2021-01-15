Son dakika gündem: Bakan Kurum: "Dünyada örnek gösterilecek projeleri başlatıyoruz"

Gelen son dakika haberlerine göre Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde konuştu.