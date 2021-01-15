Son dakika gündem: Bakan Kurum: "Dünyada örnek gösterilecek projeleri başlatıyoruz"
15.01.2021 12:42 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:50
Gelen son dakika haberlerine göre Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde konuştu.
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç