Son dakika gündem: Bakan Kurum: "Dünyada örnek gösterilecek projeleri başlatıyoruz"
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Son dakika gündem: Bakan Kurum: "Dünyada örnek gösterilecek projeleri başlatıyoruz"

15.01.2021 12:42 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:50

Gelen son dakika haberlerine göre Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde konuştu.

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde konuştu. (1)

Son dakika gündem: Bakan Kurum: 'Dünyada örnek gösterilecek projeleri başlatıyoruz'
Son dakika gündem: Bakan Kurum: 'Dünyada örnek gösterilecek projeleri başlatıyoruz'
Son dakika gündem: Bakan Kurum: 'Dünyada örnek gösterilecek projeleri başlatıyoruz'
Son dakika gündem: Bakan Kurum: 'Dünyada örnek gösterilecek projeleri başlatıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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