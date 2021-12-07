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Son dakika gündem: Bakan Kurum, COP22'de kurulan stantları ziyaret etti

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bakan Kurum, COP22'de kurulan stantları ziyaret etti

Son dakika haber... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22) kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22) kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

COP22'nin ilk gününde, Bakan Kurum, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Koordinatörü Tatjana Hema'nın katılımıyla oturum düzenlendi.

Tüm paydaşların sorumluluklarının yerine getirilmesi gerektiği kaydedilen oturumda, daha iyi bir dünya oluşturmak için "yeşil eylem"in hayata geçirilmesi ve çevreye daha fazla yatırım yapılması gerektiği ifade edildi.

Konferans gündeminin kabul edilmesinin ardından Bakan Kurum, Libya Çevre Bakanı İbrahim el-Munir ile fuaye salonundaki Bakanlığın sıfır atık standını ve Akdeniz'e özel deniz canlılarının fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

Bakan Kurum, misafirlerine bisiklete monte edilen ve pedalların çevrilmesiyle çalışan mikserle yapılan "milkshake" ikram etti.

Meteoroloji'den Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına uyarısı

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

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