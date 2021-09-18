Son dakika gündem: Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da yanan 2 bin 516 binanın 1100'ü yıkıldı

TÜRKİYE'nin en büyük yangının çıktığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya ve Muğla'da toplam 2 bin 516 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunun tespit edildiğini, şu ana kadar yangında ağır hasar gören 1100 binanın yıkıldığını açıkladı. Evlerin inşasına başlandığını da belirten Bakan Kurum, nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuğba Vural Çolak ve Kemal Çelik ile birlikte yangın afetinin yaşandığı Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçeleri kaymakamları ve ilgili tüm kurum amirlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla yapılan toplantıda da sorunları dinlendi. 'Manavgat, Gündoğmuş, Akseki ve Alanya Yangın Afeti' başlıklı toplantıların ardından Bakan Kurum açıklamalarda bulundu.

Deniz kirliliği ve deniz canlılarının da çok kıymetli olduğuna işaret eden Bakan Kurum, yangın sonrası dereler ve yağmur ile denize kül ve atıkların ulaşabildiğini ve kirletebildiğini kaydetti.