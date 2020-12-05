Son dakika gündem: Bakan Kurum Antalya'daki depremle ilgili olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını bildirdi Açıklaması
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Son dakika gündem: Bakan Kurum Antalya'daki depremle ilgili olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını bildirdi Açıklaması

05.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:12
Son dakika gündem: Bakan Kurum Antalya'daki depremle ilgili olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını bildirdi Açıklaması

Son dakika habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'daki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Depremden hemen sonra harekete geçen bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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