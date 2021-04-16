Son dakika gündem: Bakan Kurum: "(Açelya Apartmanı) Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecek"
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İleri Mahallesi'nde inşaat kazısı sırasında hasar görerek yıkılan Açelya Apartmanı'nda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İleri Mahallesi'nde inşaat kazısı sırasında hasar görerek yıkılan Açelya Apartmanı'nda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç