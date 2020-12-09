Koca: "Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya ihtiyacımız yok"
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Koca: "Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya ihtiyacımız yok"

09.12.2020 20:00 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:38

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (6)

Sağlık Bakanı Fahrettin BakanKoca: "Filyasyon ekip sayılarımızı önemli oranda artırmış olduk. Şu an 16 bine çıkmış durumda."

Bakan Koca: "Yarından itibaren geçmişe dönük, 29 Temmuz'dan itibaren bugüne kadar olan vaka sayılarını da tabloda toplu bir şekilde vereceğiz."

Koca: "Özellikle birçok ülkenin, yüz binlerce açıklamış olduğu, sipariş ettiğini söylediği aşıların teslim sürelerine bakmak lazım. Erken dönemde ilk üç aylık zaman diliminde bu teslimatların yüksek olmadığını görürsünüz."

Koca: "Türkiye'nin ilk iki, üç ay içinde dünyanın birçok ülkesinden daha fazla aşıya sahip olduğunu sipariş veren ülkelere bakın görmüş olursunuz."

Koca: "Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya ihtiyacımız yok. Nisan sonrası dönemde bir veya birkaç aşımızın devreye gireceğini ümit ediyoruz"

Koca: "Aşı geliştirdiğini söyleyen birçok firmanın aşı geçmişlerinin olmadığını bilelim. Biz, inaktif aşıyı daha güvenilir bulduğumuz için öncelikle temin etme çabasında olduk."

Koca: 'Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya ihtiyacımız yok'
Koca: 'Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya ihtiyacımız yok'
Koca: 'Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya ihtiyacımız yok'
Koca: 'Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya ihtiyacımız yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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