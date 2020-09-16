Son dakika gündem: Bakan Koca, son 24 saatte korona virüsten, 63 kişinin hayatını kaybettiğini bin 771 yeni vaka...
Son dakika haberleri: Bakan Koca, son 24 saatte korona virüsten, 63 kişinin hayatını kaybettiğini bin 771 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.
16.09.2020 20:24 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:28
Bakan Koca, son 24 saatte korona virüsten, 63 kişinin hayatını kaybettiğini bin 771 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı. - ANKARA
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Kaynak: İHA