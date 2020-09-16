Son dakika gündem: Bakan Koca, son 24 saatte korona virüsten, 63 kişinin hayatını kaybettiğini bin 771 yeni vaka...
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Son dakika gündem: Bakan Koca, son 24 saatte korona virüsten, 63 kişinin hayatını kaybettiğini bin 771 yeni vaka...

Son dakika haberleri: Bakan Koca, son 24 saatte korona virüsten, 63 kişinin hayatını kaybettiğini bin 771 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

Son dakika gündem: Bakan Koca, son 24 saatte korona virüsten, 63 kişinin hayatını kaybettiğini bin 771 yeni vaka...
16.09.2020 20:24 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:28

Bakan Koca, son 24 saatte korona virüsten, 63 kişinin hayatını kaybettiğini bin 771 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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