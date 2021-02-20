Son dakika gündem: Bakan Koca: Normalleşme süreci 1 Mart'ta başlayacak
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Son dakika gündem: Bakan Koca: Normalleşme süreci 1 Mart'ta başlayacak

20.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:55
Son dakika gündem: Bakan Koca: Normalleşme süreci 1 Mart'ta başlayacak

Son dakika gündem haberine göre Bakan Koca: Normalleşme süreci 1 Mart'ta başlayacakSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecinin 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde başlayacağını duyurdu.

Bakan Koca: Normalleşme süreci 1 Mart'ta başlayacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecinin 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde başlayacağını duyurdu. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" ifadelerini kullandı.

ANKARA,  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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