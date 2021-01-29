Son dakika gündem: Bakan Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükseldi
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Son dakika gündem: Bakan Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükseldi

29.01.2021 21:32 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:36
Son dakika gündem: Bakan Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükseldi

Son dakika haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs vakalarına ilişkin, "Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs vakalarına ilişkin, "Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin ilk olarak duyurduğu mutasyonlu virüs vakalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulunan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü."'KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURMALIYIZ'

Bakan Koca, açıklamasının devamında, "Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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