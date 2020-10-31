Son dakika gündem: Bakan Koca, İzmir depremine ilişkin son durumu paylaştı Açıklaması
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Son dakika gündem: Bakan Koca, İzmir depremine ilişkin son durumu paylaştı Açıklaması

31.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 31.10.2020 13:56
Son dakika gündem: Bakan Koca, İzmir depremine ilişkin son durumu paylaştı Açıklaması

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde şu ana kadar 26 can kaybı olduğunu, 381 kişinin tedavi gördüğünü, 504 kişinin de tedavisinin tamamlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde şu ana kadar 26 can kaybı olduğunu, 381 kişinin tedavi gördüğünü, 504 kişinin de tedavisinin tamamlandığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, İzmir depremine ilişkin son durumu paylaştı.

Depremde şu ana kadar 26 can kaybı olduğunu açıklayan Bakan Koca, "25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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