Son dakika gündem: Bakan Koca: Her vaka hasta değildir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını için kullanılan vaka ve hasta sözlerinin birbirinden farklı ifadeler olduğunu belirterek, "Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor. Eğer tespit ile izole edilmezlerse salgının büyümesine yol açarlar. Gerekli destekle izole edildiğinde bu kişilerin testi ortalama 1 hafta sonra zaten negatif çıkmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenledi. Koca, toplantıda vaka ve hasta sayılarına ilişkin oluşan polemiklere açıklık getirdi. Aşı çalışmalarında tünelin ucundaki ışığın göründüğünü kaydeden Koca, aşı konusunda katedilen yol sayesinde, artık dalgalardan veya piklerden değil, tedaviden, bağışıklıktan bahsedildiğini, testten ve vakadan bahsederken, şimdi daha çok taşıyıcıdan, hastadan ve ağır hastadan söz edildiğini söyledi.

'TESTİ POZİTİF ÇIKTIĞI HALDE HİÇBİR SEMPTOM GÖSTERMEYENLER VAR'Vaka ile hasta ayrımının iyi yapılması gerektiğine işaret eden Bakan Koca, "Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor. İz sürücüler olan filyasyon ekiplerimiz, ağırlıklı olarak bunları tespit ediyor. Bu kişilere asemptomatik pozitifler diyoruz. Bunların sağlık açısından önemi, bulaştırıcı, yani taşıcı olmalarıdır. Eğer tespit ile izole edilmezlerse salgının büyümesine yol açarlar. Gerekli destekle izole edildiğinde bu kişilerin testi ortalama 1 hafta sonra zaten negatif çıkmaktadır. Söz konusu şartlar yerine getirildiği için bu gruptakiler salgın açısından artık birinci derecede önemi yoktur" diye konuştu.'SAHADAKİ MÜCADELE İLE HASTANEDEKİ MÜCADELE DE ARTIK KISMEN AYRIDIR'Bakan Koca, her gün açıklanan ve üzerinde durulan yeni hasta sayısının asıl dikkat konusu olması gerektiğine dikkat çekerek, "Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Bunların büyük bir kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup, tedavi altına alınan hastalardır. Bir kısmını evde, önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz. Hastanede tedavi altına aldıklarımızı ayrıca yatan hasta olarak raporluyoruz. Ağır hasta tanımı nedir? Covid-19'un viral solunum yolu enfeksiyonu olmanın ötesine geçip, sistemik hastalık halini alması ve hastayı dış desteğe ihtiyaç duyar hale getirmesi durumunda hastayı, ağır hasta olarak tanımlıyoruz. Kan oksijen düzeyi belli bir düzeyin altında olan veya entübe olan hastalarımızı bu şekilde rapor ediyoruz. Hasta ile ağır hasta arasındaki farksa açıktır. Sahadaki mücadele ile hastanedeki mücadele de artık kısmen ayrıdır. Salgının altıncı ayında öne geçen sağlık sisteminin kendisidir. Bunlar anlaşıldığı zaman her şey önem sırasında yerini bulur" ifadelerini kullandı.Koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarındaki spekülasyonlara değinen Koca, şöyle konuştu: "Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum. Sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin. Kayıtlarımıza saygı gösterin. Ölüm sayıları ile skor arayışında olanlar, sayıları gerçeğinden yüksek göstermeye çalışanlar, nerede dayanak arıyor? Türkiye'de ölüm bilgileri iki kaynakta toplanmaktadır. Biri belediyelerimizin e- Devlet Veri Tabanı'nda da yer alan defin sayılarıdır. Diğeri Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Söz konusu iki ayrı veri tabanının birlikte kullanımı yanlıştır. Ayrıca ölüm raporlarında yer alan bazı kategorik bilgiler, yanlış yorumlanıyor."'BULAŞICI TEK HASTALIĞIN COVİD- 19 OLDUĞUNU DÜŞÜNEN VARSA YANILIYOR'Ölüm bildiriminde kullanılan formun 2013 yılından beri kullanımda olduğunu kaydeden Koca, bu formdaki ölüm şekli, ölüm nedeni hanelerini açıkladı. Koca, "Ölüm şekli hanesinin amacı, şu bilgiyi vermektir: Ölen kişi mesela, silahlı saldırı gibi adli bir vakayla veya normal bir ölüm mü? Bu sorunun cevabı doğal ölüm veya adli vaka sonucu ölümdür. Bu haneye hastalığa bağlı doğal ölümün izahı için bulaşıcı hastalık veya bulaşıcı olmayan hastalık açıklaması da eklenmiştir. Kayıtlar, bu yılki toplam ölümlerin yaklaşık 10'da 1'inde ölüm şeklinin bulaşıcı hastalık sonucu doğal ölüm olduğunu göstermektedir. 10'da 9'u ise bulaşıcı olmayan hastalık, yaşlılık ve benzeri şeklinde işaretlenmiştir. Bu hanedeki bilgi, ölümün nedenini hastalık bazında göstermez. Buradan Covid- 19 ölüm sayıları anlaşılmaz. Bulaşıcı tek hastalığın Covid- 19 olduğunu düşünen varsa yanılıyor. Raporda ölüm nedeni hanesi asıl bilgiyi veren kısımdır" açıklamasında bulundu.Bakan Koca ayrıca, vefat sayılarına ilişkin yanıltıcı iddiaların, bazı belediyelerin açıklamalarına dayandığını kaydetti. Belediyelerin verilerinin yanıltıcı olduğuna işaret eden Koca, "Ölen kişi ya öldüğü ilde veya resmen ikametinin olduğu ilde ya da ailesinin uygun gördüğü ilde, memleketinde defnedilir. 3 ayrı yer, 3 ayrı il söz konusudur. Belediyelerin verileri kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK verilerinde dağılım ölen kişilerin ikamet adreslerine göre yapılmaktadır" dedi.'ŞU ANA DEK COVİD- 19 KAYNAKLI ÖLÜMLER DAHİL, 339 BİN 26 ÖLÜM GERÇEKLEŞMİŞTİR'Yıl sonunda TÜİK verileri ile diğer raporlar kıyaslandığında da gerçeğin ortaya çıkacağını kaydeden Koca, şunları kaydetti:

"Devletin ve salgında mücadelenin itibarını zedelemek isteyen kendi itibarını zedeler. Birinin ölümünü saklamaya ise imkan yoktur. 2020 yılındayız. Hayatta olanı ölmüş gösteremeyeceğiniz gibi öleni de hayatta göstermeniz mümkün değildir. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz ayın ilk 9 ayında ölüm sayısı 329 bin 274'tür. Yıllık öngörülen yüzde 2,2 oranında artışla bunun şimdi 336 bin 518 olması beklenmektedir. Şu ana dek Covid- 19 kaynaklı ölümler dahil, 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Yani aradaki fark 7 bin 244'tür. Covid- 19 kaynaklı tespit edilmiş ölümlerin sayısı ise 8 bin 62'dir. Daha az veya daha fazla değildir."

