Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği Turkcell Süper Kupa mücadelesinde rakibini yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ı kutluyorum. Şampiyon olan siyah-beyazlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Fraport TAV Antalyaspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Emre Doğan - Son Dakika Haberleri

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