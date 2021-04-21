Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon Ziraat Bankkart'a tebrik
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Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon Ziraat Bankkart'a tebrik

Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon Ziraat Bankkart'a tebrik
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2020-2021 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2020-2021 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe HDI Sigorta'ya play-off final serisinde 3-1 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart için yayımladığı mesajda ifadelere yer verdi:

"AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart'ı kutluyorum. Play-off final serisinde mücadele eden Fenerbahçe HDI Sigorta'yı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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