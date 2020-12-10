Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu'ndan İhsan Türe için taziye mesajı
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Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu'ndan İhsan Türe için taziye mesajı

10.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:52
Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu'ndan İhsan Türe için taziye mesajı

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında, "Türk hakemliğinin önemli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan İhsan Türe'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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