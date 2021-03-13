Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var

Edinilen son dakika haberine göre GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çok dinamik ve gelişen bir nüfusumuz var. Gençlerimiz var. Avrupa'nın, dünyanın en genç nüfuslarından bir tanesine sahip bir ülkeyiz.