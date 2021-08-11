Bakan Karaismailoğlu: "Ayancık'a ulaşmaya çalışıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Karaismailoğlu: "Ayancık'a ulaşmaya çalışıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu: 'Ayancık'a ulaşmaya çalışıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesine giden yolu açmaya çalıştıklarını belirterek, "Köylerden Ayancık'a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık'a ulaşmaya çalışıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesine giden yolu açmaya çalıştıklarını belirterek, "Köylerden Ayancık'a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık'a ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'a geçerek sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta yaşanan sel felaketinin boyutlarına değinerek Ayancık'la ilgili yolu açmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Afetle karşı karşıyayız. Ayancık'la ilgili yolu açmaya çalışıyoruz. Köylerden Ayancık'a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık'a ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımız çalışıyor. Bölgeden ihbarlar geliyor, yoğun şekilde ekiplerimiz büyük bir çaba içinde çalışıyor." diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Yusuf Güney Gülben Ergen Murat Dalkılıç
Spor Merve Çoban Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Karaismailoğlu: "Ayancık'a ulaşmaya çalışıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 19:28:28. #1.16#

title