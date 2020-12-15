Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bir son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailğolu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailğolu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan binlerce kare arasından seçilen 76 fotoğrafı tek tek inceleyen Karaismailoğlu, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu, seçim yaparken zorlandığını söyledi.

"Yaşam" kategorisinde Enver Hancı'nın "Palu köprüsünde yolculuk" fotoğrafını seçen Karaismailoğlu, "Haber" kategorisinde de Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafına oy verdi.

Karaismailoğlu, "Spor" kategorisinde ise oyunu Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"AA ve basın çalışanları önemli görevler üstleniyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkenin her noktasında çok büyük çalışmalarının olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, söz konusu çalışmalarda AA ile basın çalışanlarının önemli görevler üstlendiklerini dile getirdi.

Basın çalışanlarının Bakanlık personeli gibi özverili bir şekilde çalıştığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız işlerin, vatanlara ve milletimize aktarılması, duyurulması ve iletişimin sağlanması için basın çalışanları önemli görev üstleniyorlar. Bütün çalışmalarımızda yanımızda olan bu arkadaşlarımızı, her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Özellikle bizim iletişim tarafımızda onlara büyük görevler düşüyor. Hem AA muhabirleri hem de foto muhabirlerinin çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı