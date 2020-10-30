Son dakika gündem: Bakan Gül: "(İzmir'deki deprem) Şu anda Buse kızımız da çıkartılıyor. Buse kızımız ve tüm vatandaşlarımız inşallah bir an önce salimen çıkartılır."

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Gül: "(İzmir'deki deprem) Şu anda Buse kızımız da çıkartılıyor.