Son dakika gündem: Bakan Gül: "(İzmir'deki deprem) Şu anda Buse kızımız da çıkartılıyor. Buse kızımız ve tüm vatandaşlarımız inşallah bir an önce salimen çıkartılır."
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Son dakika gündem: Bakan Gül: "(İzmir'deki deprem) Şu anda Buse kızımız da çıkartılıyor. Buse kızımız ve tüm vatandaşlarımız inşallah bir an önce salimen çıkartılır."

30.10.2020 21:21 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:24
Son dakika gündem: Bakan Gül:

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Gül: "(İzmir'deki deprem) Şu anda Buse kızımız da çıkartılıyor.

Bakan Gül: "(İzmir'deki deprem) Şu anda Buse kızımız da çıkartılıyor. Buse kızımız ve tüm vatandaşlarımız inşallah bir an önce salimen çıkartılır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

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