Son dakika gündem: Bakan Gül: "(İzmir'deki deprem) Şu anda Buse kızımız da çıkartılıyor. Buse kızımız ve tüm vatandaşlarımız inşallah bir an önce salimen çıkartılır."
30.10.2020 21:21 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:24
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Gül: "(İzmir'deki deprem) Şu anda Buse kızımız da çıkartılıyor.
Bakan Gül: "(İzmir'deki deprem) Şu anda Buse kızımız da çıkartılıyor. Buse kızımız ve tüm vatandaşlarımız inşallah bir an önce salimen çıkartılır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan