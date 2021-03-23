Son dakika gündem: Bakan Gül: "Güçlü bir ülke olabilmenin ön şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır"
23.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:28
Gelen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün törenin yapıldığı salona gelmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Protokolün imzalanması Fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün törenin yapıldığı salona gelmesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Protokolün imzalanması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç