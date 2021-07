Son dakika gündem: Bakan Gül: Can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım

Son dakika haberleri... Bakan Gül: Can dostlarımızı koruyacak önemli bir adımADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Meclis Başkanlığı'na sunulan Hayvanları Koruma Kanunu hakkında, "Hayvanları mal değil can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım" dedi.