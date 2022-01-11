Son dakika gündem: Bakan Ersoy: "İnsanlığın kuşaktan kuşağa aktardığı geleneksel kültürler bugün büyük bir risk altındadır"

Törenin düzenlendiği Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"nde konuştu.