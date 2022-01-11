Son dakika gündem: Bakan Ersoy: "İnsanlığın kuşaktan kuşağa aktardığı geleneksel kültürler bugün büyük bir risk altındadır"
Son dakika haberlerine göre Törenin düzenlendiği Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül...
Törenin düzenlendiği Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"nde konuştu.