Son dakika gündem: Bakan Ersoy: "İnsanlığın kuşaktan kuşağa aktardığı geleneksel kültürler bugün büyük bir risk altındadır" - Haberler
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Son dakika gündem: Bakan Ersoy: "İnsanlığın kuşaktan kuşağa aktardığı geleneksel kültürler bugün büyük bir risk altındadır"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Törenin düzenlendiği Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül...

Törenin düzenlendiği Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"nde konuştu.

Son dakika gündem: Bakan Ersoy: İnsanlığın kuşaktan kuşağa aktardığı geleneksel kültürler bugün büyük bir risk altındadır

Son dakika gündem: Bakan Ersoy: İnsanlığın kuşaktan kuşağa aktardığı geleneksel kültürler bugün büyük bir risk altındadır

Son dakika gündem: Bakan Ersoy: İnsanlığın kuşaktan kuşağa aktardığı geleneksel kültürler bugün büyük bir risk altındadır

AA - Son Dakika Haberleri

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