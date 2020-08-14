Son dakika gündem: Bakan Ersoy: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu ile 65 bin eser ait olduğu topraklarda kaldı... Gelen son dakika haberine göre TARİHİ ESER OPERASYONU İLE İLGİLİ VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMAİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen merkezli yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu ile ilgili, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile görüştü.

TARİHİ ESER OPERASYONU İLE İLGİLİ VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen merkezli yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu ile ilgili, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile görüştü. Karabağlar ilçesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen görüşme sonrasında Vali Köşger operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR ARKEOLOJİK DEĞER YAKALANDI'Vali Köşger, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin parça itibarıyla en büyük, en yüksek miktarda kaçakçılık olayı yakalanmış durumda. 65 bin 511 parça tarihi eser, 63 bini sikke. Sikkeler çok önem arz ediyor. İzmir, Manisa ve Ege Bölgesi dünya tarihinde paranın ilk kullanıldığı bölgedir. Lidyalıların ilk kullandığı elektron denilen sikkelerden oluşan parçalar var. Heykel başları, çeşitli porselen metal tunç bronz heykelcikler ikonalar var. Çok önemli bir arkeolojik değer yakalandı. Tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Kaçakçılık şube müdürlüğü istihbarat şube müdürlüğü çalışanlarını tebrik ediyorum. Tarihi eserler, ülkemizin çok önemli kıymetleri. Bunlar satıldığı zaman başka ülkelere transfer edilip oraların müzelerinde sergileniyor. Bu coğrafyaya ait parçalar başka ülkelerin eline geçmiş oluyor. Bu tip olaylar, işbirlikçiler ve tamah eden insanlar sebebiyle olan şeyler. Arkadaşlarımızın bu konuda başarı göstermiş olması, bu konuda niyetini bozan başka kişilere de örnek olacak. İzmir asayişi bütün gücüyle her alanda mücadele ettiği gibi kaçakçılık gibi konularda da mücadele ediyor. Bergama'da Zeus Sunağı'nı almanlar kaçırıp götürdüğünü biliyorsunuz. O tür hadiselere meydan vermemek için bu tür mücadelelere devam edilmesi gerekiyor. Topyekün sürdürülmesi gereken bir mücadele bu. Üzerine medeniyetler kurulmuş çok değerli ve kadim bir coğrafyadayız. Binlerce yılın birikimi olan arkeolojik değerlerimiz var. Topraklarımız kıymetini hala muhafaza ediyor. Bu değeri bilip, sahip çıkmamız gerekiyor."'ESERLER, ADLİ SÜREÇ TAMAMLANINCA MÜZEYE TESLİM EDİLECEK'

Tarihi eserlerin özel bir ekip tarafından gözden geçirileceğini aktaran Köşger, "Tarihi eserlerden iyi durumda olanlar var. Gözden geçirilip bakım yapılması gerekenler de var. Arkadaşlar müze açacak kadar tarihi eserin ele geçirildiğini söyledi. Ama bu eserler mevcut müzelerden birisine teslim edilecek. Adli süreç devam ediyor. 6 kişi yakalandı. Adli süreç tamamlanınca eserler müzeye teslim edilecektir" dedi.

Melis KARAKUZULU/İZMİR,

Kaynak: DHA