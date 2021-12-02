Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre - Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü

STOCKHOLM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı, bugün AGİT Dönem Başkanı İsveç'in ev sahipliğinde başkent Stockholm'de düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı kapsamında İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile bir araya geldi.

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir"

 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO toplantısının ardından Rusya'ya sert mesajlar verdi Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO toplantısının ardından Rusya'ya sert mesajlar verdi Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title