Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü
Son dakika haberine göre - Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.
- Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü
STOCKHOLM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.
Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı, bugün AGİT Dönem Başkanı İsveç'in ev sahipliğinde başkent Stockholm'de düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı kapsamında İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile bir araya geldi.
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