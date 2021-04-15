Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü
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Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü

Son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakana Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

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DIŞİŞLERİ Bakana Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Barzani, Erbil ve Başika'da yaşanan saldırılar hakkında bilgi verdi; Sayın Bakanımıza başsağlığı dileklerini iletti" denildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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