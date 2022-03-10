Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu, Antalya'daki Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısında, Putin ve Zelenskiy arasında görüşme gerçekleştirilmesinin de gündeme geldiğini...
AA - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Bakan Çavuşoğlu, Antalya'daki Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısında, Putin ve Zelenskiy arasında görüşme gerçekleştirilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'daki Rusya-Türkiye- Ukrayna toplantısında, Putin ve Zelenskiy arasında görüşme gerçekleştirilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Güncel