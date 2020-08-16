Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile Doğu Akdeniz'i görüştü
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Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması konusunun ele alındığını açıkladı.

Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile Doğu Akdeniz'i görüştü
16.08.2020 21:31 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:34

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması konusunun ele alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması da dahil ortak endişelerinin bulunduğu konuları ele aldı." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

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