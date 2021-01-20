Son dakika gündem: Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu
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Son dakika gündem: Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

20.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:50

Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ERBİL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda yoğun temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

ERBİL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda yoğun temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Son dakika gündem: Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Son dakika gündem: Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Son dakika gündem: Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Son dakika gündem: Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Son dakika gündem: Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Son dakika gündem: Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Son dakika gündem: Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Son dakika gündem: Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Son dakika gündem: Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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