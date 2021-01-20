Son dakika gündem: Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu
20.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:50
Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ERBİL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda yoğun temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması Bakan Akar, Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu
ERBİL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda yoğun temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı