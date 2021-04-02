Son dakika gündem: Bakan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Gökçeada'da komandolarla bir araya geldi
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Son dakika gündem: Bakan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Gökçeada'da komandolarla bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bakan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Gökçeada'da komandolarla bir araya geldi

Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile Gökçeada'yı ziyaret ederek "Rüzgar Alayı" olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile Gökçeada'yı ziyaret ederek "Rüzgar Alayı" olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gökçeada'ya geldi.

Gökçeada Havalimanı'nda 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Kaymakam Serhat Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, 5. Komando Alay Komutanlığına geçti.

"Rüzgar Alayı" olarak bilinen komutanlıkta inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Akar ve komutanların ziyareti, Gökçeada tarihinde Milli Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesi'nin adaya birlikte yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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