Son dakika haber! Bahçelievler'de teras katta çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haber! Bahçelievler'de teras katta çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bahçelievler'de bir binanın teras katında çıkan ve çatı katına da sıçrayan yangın söndürüldü.

Bahçelievler'de bir binanın teras katında çıkan ve çatı katına da sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Merkez Mahallesi Hür Sokağı'ndaki 4 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, daha sonra bitişikte bulunan sağ ve arka bölümdeki çatı ile çatı katına da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, teras ile çatı katı ve çatıda hasar oluştu.

Son dakika haber! Bahçelievler'de teras katta çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haber! Bahçelievler'de teras katta çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haber! Bahçelievler'de teras katta çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haber! Bahçelievler'de teras katta çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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