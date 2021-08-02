Son dakika haber! Bahçelievler'de teras katta çıkan yangın hasara neden oldu

THK Başkanı'nın ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna yanıtı spikeri de şaşırttı

İşte il il son durum! Antalya ve Muğla'da mücadele sürüyor, 2 şehirde daha yangın çıktı

Son dakika haberler... Bahçelievler'de bir binanın teras katında çıkan ve çatı katına da sıçrayan yangın söndürüldü.

Bahçelievler'de bir binanın teras katında çıkan ve çatı katına da sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Merkez Mahallesi Hür Sokağı'ndaki 4 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, daha sonra bitişikte bulunan sağ ve arka bölümdeki çatı ile çatı katına da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, teras ile çatı katı ve çatıda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız