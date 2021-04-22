Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
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Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı

İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle açıldı.

Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle açıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, göreve gelmeden önce söz verdiği anaokulu açma projesini gerçekleştirdi. Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayından geçerek ruhsat alan ilk anaokulu olma özelliğini taşıyan anaokulu, 750 metrekare alana sahip. 8 eğitim sınıfı ve 3 adet yetenek atölyesi bulunan anaokulunda 3-6 yaş grubundaki çocuklar eğitim görebilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayaramı'nda ilan edilen resmi tatil dolayısıyla açılışı bugün yapılan anaokulunda çocuklar dans gösterisi yaptı.

Salgın koşulları dikkate alınarak gerçekleşen etkinliğe katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler Belediyesi'nin açtığı bu anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı ruhsatlı bir anaokuludur. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, bizlerin Milli Eğitim tarafından kontrol edilebilir olması önemli. Bu, İstanbul'da belki Türkiye'de ilklerden birisidir. 23 Nisan'da kısıtlama olduğu için bugün açtık ve bu özel günde açmamızın da mutluluğunu duyuyorum. TBMM'nin 101. yılında ülkesinde çocuklarına böyle bir bayram eden başka bir milletin olmadığı dönemde açılması bize gurur verdi. 3-6 yaşındaki çocuklarımız gelecekler, burada eğitim görecekler. Çocuklar burada el ve motor becerilerini arttıracaklar. Bu okulun açılmasındaki asıl amaç hem çocuklarının eğitimi hem de çalışan annelerin ve babaların da dinlenmesi, işlerini rahatça halledebilecek olmaları. Hem çocuklarımıza hem de annelerimize destek vermiş oluyoruz" dedi.

Anaokulu açılış töreni Başkan Hakan Bahadır'ın kurdele kesimi ve okulda yaptığı incelemelerle sona erdi.

Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı
Bahçelievler'de Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK

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