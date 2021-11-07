Son dakika gündem: Bağdat Yeşil Bölge'de büyük patlama sesi - Haberler
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Son dakika gündem: Bağdat Yeşil Bölge'de büyük patlama sesi

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bağdat Yeşil Bölge'de büyük patlama sesi

Son dakika haberler: Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de güçlü patlama sesi duyulurken Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin buradaki evinin hava saldırısına uğradığı iddia edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de güçlü patlama sesi duyulurken Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin buradaki evinin hava saldırısına uğradığı iddia edildi.

Irak resmi makamlarından söz konusu patlama sesiyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmazken Başbakan Mustafa Kazımi'nin Yeşil Bölge'de ikamet ettiği evinin hava saldırısına uğradığı iddia ediliyor.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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