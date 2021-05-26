Son dakika gündem: Bağdat'ta kriz yaratan Haşdi Şabi komutanı, "özel istihbarat komitesine" teslim edildi

Son dakika habere göre Irak hükümetinin, hakkındaki terör suçlamaları nedeniyle tutukladığı Haşdi Şabi Enbar Komutanı Kasım Muslih'i, Haşdi Şabi'nin de yer aldığı "özel istihbarat ve güvenlik komitesine" teslim ettiği bildirildi.

Irak hükümetinin, hakkındaki terör suçlamaları nedeniyle tutukladığı Haşdi Şabi Enbar Komutanı Kasım Muslih'i, Haşdi Şabi'nin de yer aldığı "özel istihbarat ve güvenlik komitesine" teslim ettiği bildirildi.

Bağdat'ta AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Haşdi Şabi'nin Yeşil Bölge'ye baskını sonrası oluşan gerginlik nedeniyle içeride tutuklu bulunan Muslih, hükümet tarafından Haşdi Şabi Emniyet Gücü'nün de içinde bulunduğu özel askeri ve güvenlik istihbarat komitesine teslim edildi.

Irak hükümetine bağlı güç, bu sabah Haşdi Şabi Enbar Komutanını tutuklamıştı. Bunun üzerine de milis güce bağlı bir grup askeri araçlarla Yeşil Bölge'ye baskın düzenleyerek, komutanın serbest bırakılmasını istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp