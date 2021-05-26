Son dakika gündem: Bağdat'ta kriz yaratan Haşdi Şabi komutanı, "özel istihbarat komitesine" teslim edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Bağdat'ta kriz yaratan Haşdi Şabi komutanı, "özel istihbarat komitesine" teslim edildi

Son dakika gündem: Bağdat'ta kriz yaratan Haşdi Şabi komutanı, 'özel istihbarat komitesine' teslim edildi
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Irak hükümetinin, hakkındaki terör suçlamaları nedeniyle tutukladığı Haşdi Şabi Enbar Komutanı Kasım Muslih'i, Haşdi Şabi'nin de yer aldığı "özel istihbarat ve güvenlik komitesine" teslim ettiği bildirildi.

Irak hükümetinin, hakkındaki terör suçlamaları nedeniyle tutukladığı Haşdi Şabi Enbar Komutanı Kasım Muslih'i, Haşdi Şabi'nin de yer aldığı "özel istihbarat ve güvenlik komitesine" teslim ettiği bildirildi.

Bağdat'ta AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Haşdi Şabi'nin Yeşil Bölge'ye baskını sonrası oluşan gerginlik nedeniyle içeride tutuklu bulunan Muslih, hükümet tarafından Haşdi Şabi Emniyet Gücü'nün de içinde bulunduğu özel askeri ve güvenlik istihbarat komitesine teslim edildi.

Irak hükümetine bağlı güç, bu sabah Haşdi Şabi Enbar Komutanını tutuklamıştı. Bunun üzerine de milis güce bağlı bir grup askeri araçlarla Yeşil Bölge'ye baskın düzenleyerek, komutanın serbest bırakılmasını istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Irak'ta Haşdi Şabi'den Yeşil Bölge'ye baskın
Irak'ta Haşdi Şabi'den Yeşil Bölge'ye baskın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel İlker Kaleli Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ali Palabıyık Lukas Podolski Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Bağdat'ta kriz yaratan Haşdi Şabi komutanı, "özel istihbarat komitesine" teslim edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 18:37:27. #1.13#

title