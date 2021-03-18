Son dakika gündem: Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama: 3 yaralı
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Son dakika gündem: Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama: 3 yaralı

18.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:32
Son dakika gündem: Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama: 3 yaralı

Son dakika gündem haberi... Bağcılar'da bir tekstil atölyesinin pres makinesinde meydana gelen patlamada, 3 işçi yaralandı.

Bağcılar'da bir tekstil atölyesinin pres makinesinde meydana gelen patlamada, 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi'ndeki bir konfeksiyon atölyesindeki pres makinesinde henüz bilinmeyen nedenle küçük çaplı patlama meydana geldi.

Patlama sırasında makinenin yanında çalışan 3 işçi, hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, atölye personeli tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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