Son Dakika | Bağcılar'da İETT otobüsünün kaza anı kamerada
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Son Dakika | Bağcılar'da İETT otobüsünün kaza anı kamerada

Son Dakika | Bağcılar'da İETT otobüsünün kaza anı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Vedat BAYRAKTAR/ -BAĞCILAR'da, şoförünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü, park halindeki servis minibüsüne çarptı.

Vedat BAYRAKTAR/ -BAĞCILAR'da, şoförünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü, park halindeki servis minibüsüne çarptı. Savrulan servis minibüsünün de önünde park edilen hatlı minibüse çarptığı kaza sonucu İETT otobüsündeki 4 kişi hafif yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bağcılar Yenimahalle Mahmutbey Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde hızla ilerleyen İETT otobüsü, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarptı. Servis minibüsü de önünde park edilen hatlı minibüse çarptı. İETT otobüsündeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 3 aracın da zarar gördüğü kazaya ilişkin polis soruşturma başlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen İETT otobüsünün yol kenarındaki servis minibüsüne çarptığı ve savrulan servis minibüsünün hatlı minibüse çarptığı görülüyor.


Son Dakika | Bağcılar'da İETT otobüsünün kaza anı kamerada
Son Dakika | Bağcılar'da İETT otobüsünün kaza anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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