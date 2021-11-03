Son dakika gündem: BAE'den Türkiye'ye orman yangınları ve selden etkilenen bölgeler için destek - Haberler
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Son dakika gündem: BAE'den Türkiye'ye orman yangınları ve selden etkilenen bölgeler için destek

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: BAE'den Türkiye'ye orman yangınları ve selden etkilenen bölgeler için destek

Son dakika haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), orman yangınları ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde zararın giderilmesine katkı sağlanması için Türkiye'ye destekte bulunacağını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), orman yangınları ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde zararın giderilmesine katkı sağlanması için Türkiye'ye destekte bulunacağını duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haber de, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'de orman yangınları ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelere yönelik 36,7 milyon dirhem (yaklaşık 10 milyon dolar) destekte bulunulması talimatı verdiği belirtildi.

BAE'nin Türkiye'nin kuzeyinde meydana gelen sel felaketleri ve güneybatısındaki orman yangınlarının neden olduğu zararın azaltılmasına katkı sunmak istediği kaydedilen haber de, "BAE, Türk halkıyla bu olağandışı koşullarda dayanışma içindedir." ifadeleri kullanıldı.

Haber de ayrıca, "BAE'nin söz konusu destek ile bölgede felaketlerden etkilenenlerin yüklerini hafifletmek istediği, dayanışma ve iş birliği gerektiren durumlarda kardeş ve dost ülkelere destekte bulunmak istediği" ifadelerine yer verildi.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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