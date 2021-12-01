Son dakika gündem: Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofreni hastasına müebbet

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde evde bıçakla babası İsmail Kuran'ı (69) öldürüp, annesi Emine Kuran'ı yaralayan Şizofreni hastası Erdal Kuran (46), yargılandığı davanın duruşmasında "Ben akıl hastası değilim, Amerika başkanıyım, beni serbest bırakın" dedi. Sanığın eylem tarihinde suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiği adli tıp raporunu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti Erdal Kuran'a müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan şizofreni hastası Erdal Kuran, 17 Mart 2020'de saat 09.00 sıralarında aralarında çıkan tartışma sonucu babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldürdü, annesi Emine Kuran'ı da yaraladı. Daha sonra üzerindeki kanlı eşofman ve elindeki bıçakla sokağa çıkan Kuran, "Babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diyerek bağırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ağır yaralanan anne Kuran, hastaneye kaldırıldı.

Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu sanık Erdal Kuran, "Adli tıptan gelen raporu kabul etmiyorum. Beni serbest bırakın. Ben şizofren değilim, akıl hastası değilim, Amerika başkanıyım" dedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Kuran'a, itiraz yolu açık olmak üzere babası İsmail Kuran'ı 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu, annesi Emine Kuran'ı 'kasten yaralamak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.