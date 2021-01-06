Birlikte yaşadığı babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
06.01.2021 22:11 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:53
Birlikte yaşadığı babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahadır A.(43), birlikte yaşadığı babasını yaklaşık 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Birlikte yaşadığı babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahadır A.(43), birlikte yaşadığı babasını yaklaşık 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kan donduran cinayeti işleyen Bahadır A., olay sonrası elbiselerini değiştirip karakola giderek suçunu itiraf ettiği ortaya çıktı. Olay, bugün öğlen saatlerinde Reis Mahallesi Yıldız Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, babası Orhan A.(78) ile birlikte yaşayan Bahadır A., evin salonunda babası ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla Bahadır A., babasını yaklaşık 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası soğuk kanlılığını koruyan katil oğul, saat 18.00 sıralarında polis merkezine giderek işlediği cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Bahadır A.'nın itirafı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede Orhan A.'yı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Yaşlı adamının öldüğünün tespit edilmesi üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekipleri evde çalışma yaptı. Çalışmaların ardından cinayette kullanılan bıçak banyoda bulundu. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. BABASINI ÖLDÜREN OĞULDAN KORKUNÇ İTİRAFÖte yandan, babasını öldürdükten sonra karakola teslim olan cinayet zanlısı Bahadır A.'nın ifadesi kan kondurdu. Bahadır A.'nın ifadesinde, babasının uzun yıllardır kendisine kötü davrandığını ileri sürerek, öğle saatlerinde babasının evin salon kısmında oturduğu sırada tartıştıklarını ve daha önceden yanına aldığı bıçakla babasını yaklaşık 25 kez bıçakladığını, olay sonrası babasını öldürmek için kullandığı bıçağı banyoya bıraktığını, daha sonra ellerini yıkayıp, elbiselerini değiştirdiğini söylediği iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Bahadır A. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahadır A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK