Son dakika gündem: AZERİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da öldürülen suç örgütü elebaşıNadir Salifov için Büyükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi.

ANTALYA'da öldürülen suç örgütü elebaşıNadir Salifov için Büyükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, birlikte yemek yediği kişi tarafından vurulan Nadir Salifov, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Salifov'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hayatını kaybeden Salifov için Büyükçekmece'de bulunan Kuba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'dan çelenkler yollanırken yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Salifov'un cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Gül Vadi Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA