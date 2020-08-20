Son dakika gündem: Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, silahlı saldırıda öldürüldü (2) Son dakika gelişmesine göre SALİFOV'A YÖNELİK EYLEM HAZIRLIĞI İÇİN GELDİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ3 Şubat 2020'de İstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlenmişti.

SALİFOV'A YÖNELİK EYLEM HAZIRLIĞI İÇİN GELDİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ 3 Şubat 2020'de İstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtilmişti. Polisin bu operasyonda şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansımıştı.

Kaynak: DHA