Son dakika gündem: Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti
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Son dakika gündem: Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti

02.11.2020 00:02 | Son Güncelleme: 02.11.2020 00:07

Bir son dakika haberine göre Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti.

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti.

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan güçlerini imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00'de Hocavend yönünde hareket eden Ermenistan ait askeri konvoyun havadan ve karadan nokta atışıyla vurularak imha edildiği belirtildi. Bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Son dakika gündem: Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti
Son dakika gündem: Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti
Son dakika gündem: Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti
Son dakika gündem: Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Azerbaycan Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti
Azerbaycan Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoy imha etti
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoy imha etti
Son dakika gündem: Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri nokta atışıyla vurdu
Son dakika gündem: Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri nokta atışıyla vurdu
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