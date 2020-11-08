Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."
08.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:16
Son dakika habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov