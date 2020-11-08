Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."
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Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."

08.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:16
Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:

Son dakika habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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