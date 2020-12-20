Son dakika gündem: Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye şefkati
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Son dakika gündem: Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye şefkati

20.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:31
Son dakika gündem: Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye şefkati

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Koronavirüs salgını tedbirleri gereği geçici süreyle restoranların kapatılması nedeniyle sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Ayvalık Belediyesi, hayvan severlerinde desteğiyle birlikte aç kalan sokak hayvanlarının imdadına yetişmesiyle...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Koronavirüs salgını tedbirleri gereği geçici süreyle restoranların kapatılması nedeniyle sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Ayvalık Belediyesi, hayvan severlerinde desteğiyle birlikte aç kalan sokak hayvanlarının imdadına yetişmesiyle adeta yürekleri fethediyor.

Bu kapsamda, Ayvalık Belediyesi günde yaklaşık 300 kilogram mama ilçe genelinde cadde ve sokaklara dağıtılıyor.

Yapılan anlamlı çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kampanyaya destek vermek isteyenlerin 0 530 672 81 63 numaralı hattan belediye birimlerine ulaşabileceğini kaydederek, "Korona virüsü salgını nedeniyle ilçemizdeki birçok işyeri kapatıldı. O işyerleri tarafından beslenen sokak hayvanları da açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bizde bunun bilinciyle, sokaklarda yaşayan canlarımız için böyle bir çalışmayı başlatmıştık. Hatta bu çalışmayı başlatmamızın çok sonrasında bakanlıktan 'sokak hayvanlarının belediyeler tarafından beslenmesine' ilişkin genelge geldi. Halbuki biz bunu, o genelgeden çok önce düşünmüş ve faaliyete sokmuştuk" dedi.

Belediye Başkanı Ergin yaptığı açıklamada, kampanyaya duyarlı birçok vatandaş ve kurumun da destek verdiğini ifade ederek, "Sonuçta gün, birlik olma günüdür. Ayvalık Belediyesi'nin sadece ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yapmış olduğu sosyal çalışmalarla sınırlı kalmıyoruz. Bugün belediyemiz bünyesindeki Aşevi'nden Kovit19 salgını öncesinde 230 aileye giden yemek sayısı şu anda 1000'li rakamlara ulaşmış durumdadır. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda erzak paketi yardımlarımız her gün devam etmektedir. Tabiki bu sosyal çalışmalarımız arasındaki sokak hayvanlarına yönelik bu güzel çalışmayı da tüm hızıyla sürdürüyoruz. Çünkü onlarda bizim canlarımızdır. Sağolsun Ayvalık haklıda bu konuda bizlere ciddi anlamda destekler vermektedir" diye konuştu. - BALIKESİR

Son dakika gündem: Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye şefkati
Son dakika gündem: Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye şefkati
Son dakika gündem: Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye şefkati
Son dakika gündem: Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye şefkati
Son dakika gündem: Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye şefkati
Son dakika gündem: Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye şefkati

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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