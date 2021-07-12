Son dakika gündem: AYSEL'E ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ, O ANDA CANLI YAYIN YAPIYORMUŞ
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Son dakika gündem: AYSEL'E ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ, O ANDA CANLI YAYIN YAPIYORMUŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Aysel Canpolat'a (16) çarpıp ölümüne neden olan sürücü Ercan Karadağ'ın, kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlendi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Aysel Canpolat'a (16) çarpıp ölümüne neden olan sürücü Ercan Karadağ'ın, kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlendi.Kaza, 10 Temmuz'da sabaha karşı Homeros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Canpolat'a, Ercan Karadağ yönetimindeki 03 RK 355 plakalı cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle Canpolat yola savruldu, sürücü Karadağ ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, yardıma koşup, Canpolat'ı kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Canpolat, yaşamını yitirdi.Kazanın ardından cipin plakası tespit edilip, sürücüsünün yakalanması için polis bölgede çalışma başlattı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Büro Amirliği ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile şüphelinin Bayraklı'da olduğunu belirlemesiyle, bu bölgede yoğunlaşan ekipler, cip sürücüsü Karadağ'ı evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Karadağ'ın alkollü araç kullanmaktan 4 ay önce ehliyetine el konulduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇARPTI, KAÇTI

Bu arada, kazanın, cip sürücüsü Ercan Karadağ'ın seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Karadağ'ın canlı yayın görüntülerinde, seyir halindeyken Aysel Canpolat'a çarptığı ve durmadan yoluna devam etmesi de yer aldı.

Son dakika gündem: AYSEL'E ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ, O ANDA CANLI YAYIN YAPIYORMUŞ
Son dakika gündem: AYSEL'E ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ, O ANDA CANLI YAYIN YAPIYORMUŞ
Son dakika gündem: AYSEL'E ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ, O ANDA CANLI YAYIN YAPIYORMUŞ
Son dakika gündem: AYSEL'E ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ, O ANDA CANLI YAYIN YAPIYORMUŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Aysel'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü, o anda canlı yayın yapıyormuş
Son dakika: Aysel'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü, o anda canlı yayın yapıyormuş
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