Son dakika gündem: Aynı yerde yarım saat arayla 2 kaza: 7 yaralı
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Son dakika gündem: Aynı yerde yarım saat arayla 2 kaza: 7 yaralı

22.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:23
Son dakika gündem: Aynı yerde yarım saat arayla 2 kaza: 7 yaralı

Son dakika haberler... GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, aynı yerde 30 dakika arayla meydana gelen iki kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, aynı yerde 30 dakika arayla meydana gelen iki kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 12'nci kilometresinde İçerisu Mahallesi yakınlarında öğleden sonra, meydana gelen kazada, Memet Kuş (59) yönetimindeki 27 S 6874 plakalı servis minibüsü, Mustafa Yasin Dağ'ın (22) kullandığı 48 M 7206 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrilen iki araçtaki sürücüler ve Edanur Topal ile Muhammet Ali Topal yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Kuş ile Mustafa Yasin Dağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi, 2 kişi Gaziantep'e sevk edildi.Aynı yerde yaklaşık yarım saat sonra bir kaza daha meydana geldi. Selahattin Kömürcü (52) yönetimindeki 07 HZ 068 plakalı otomobile Cihangir Mahsur'un (47) kullandığı 31 KGN 46 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada sürücüler ile araçta bulunan Ali Azar (45) yaralandı. Yaralılar, ihbarı üzerine gelen sağlık görevilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Son dakika gündem: Aynı yerde yarım saat arayla 2 kaza: 7 yaralı
Son dakika gündem: Aynı yerde yarım saat arayla 2 kaza: 7 yaralı
Son dakika gündem: Aynı yerde yarım saat arayla 2 kaza: 7 yaralı
Son dakika gündem: Aynı yerde yarım saat arayla 2 kaza: 7 yaralı
Son dakika gündem: Aynı yerde yarım saat arayla 2 kaza: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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