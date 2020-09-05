Son dakika gündem: AYDOS'TA ATLI POLİSLERDEN PİKNİKÇİLERE DENETİM Gelen son dakika haberlerine göre (Havadan görüntülerle) AYDOS'TA ATLI POLİSLERDEN PİKNİKÇİLERE DENETİMHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL, (DHA)- ATLI polis ekipleri Aydos Ormanı'nda piknikçilere yönelik denetim yaptı.

(Havadan görüntülerle) AYDOS'TA ATLI POLİSLERDEN PİKNİKÇİLERE DENETİM

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL, (DHA)- ATLI polis ekipleri Aydos Ormanı'nda piknikçilere yönelik denetim yaptı. Denetimde piknik yapanlara uyarılarda bulunuldu. Aydos Ormanı'ndaki denetimlerde drone da kullanıldı.

Aydos Ormanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri denetim yaptı. Karadan atlı polislerin gerçekleştirdiği denetimlerde havadan da polis drone'nu eşlik etti. Orman içerisindeki vatandaşlara genel bilgi taraması(GBT) yapan polisler vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetimlerin devam edeceği öğrenilirken ekipler havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA