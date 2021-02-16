Son dakika gündem: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
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Son dakika gündem: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

16.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:12
Son dakika gündem: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Zafer Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş 35 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.B.U. işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Y.K. ve F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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