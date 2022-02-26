Son dakika gündem: Aydın'da yaşadığı evde yangın çıkardığı öne sürülen kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika gündem: Aydın'da yaşadığı evde yangın çıkardığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Son dakika gündem: Aydın'da yaşadığı evde yangın çıkardığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

???????Ovaeymir Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Evde yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.Z, yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alındı

Öte yandan aynı evde yaşayan şüphelinin annesi N.Z, sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İtfaiye, Efeler, Yangın, Aydın, Güncel, Haberler

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