Son dakika gündem: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika gündem: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

30.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:09
Son dakika gündem: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonda, Kuşadası ilçesinde takibe alınan bir otomobil Germencik'teki Park Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 118 gram kristal uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen T.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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