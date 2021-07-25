Son dakika gündem: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Son dakika gündem: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durmuş Öztürk (36) idaresindeki 09 LU 969 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Muğla kara yolu Savrandere mevkisinde Cüneyt Bilek'in (33) kullandığı 34 CSS 574 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipler yaptıkları incelemede Mehmet Berkay Bilek'in (9) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada sürücülerle birlikte yaralanan Mevliye Bilek (32), Berat Bilek (7), Buğra Bilek (4), İhsan Öztürk (66) ve Ela Öztürk (3) ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi ile Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika gündem: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Ordu'da silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ordu'da silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Gülşen Ece Erken Derya Uluğ Demet Akalın
Spor Muslera Can Bartu Aytaç Kara Alper Yılmaz Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 00:03:11. #1.15#

title